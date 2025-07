Controlli a tappeto nel centro di Taranto: scoperto B&B abusivo

Oltre 350 persone identificate e 35 multe per violazioni al Codice della Strada. Sequestrati sette veicoli senza assicurazione

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel centro storico di Taranto, in particolare nelle zone del Borgo Umbertino e della Città Vecchia, meta privilegiata di turisti e croceristi in questo periodo estivo. L’operazione, disposta dal Questore Michele Davide Sinigaglia e coordinata nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha portato all’identificazione di 354 persone e al controllo di 185 veicoli, grazie anche all’utilizzo del sistema “Mercurio”.

Gli agenti hanno elevato 35 contravvenzioni, principalmente per il mancato utilizzo di casco e cinture di sicurezza e per l’uso del cellulare alla guida. Particolarmente significativo il sequestro di sette motoveicoli trovati privi della necessaria copertura assicurativa.

Durante i controlli, estesi anche alle attività commerciali e alle strutture ricettive, il personale del Commissariato Borgo ha individuato e chiuso un Bed & Breakfast che operava senza le necessarie autorizzazioni. L’attività si inserisce in un più ampio piano di verifiche sulla regolarità delle strutture ricettive e dei locali pubblici, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla somministrazione di cibi e bevande.