Controlli a tappeto nel Tarantino: scoperti lavoratori in nero e spaccio

Operazione dei carabinieri tra San Giorgio Jonico e Taranto. Sospesa un’officina meccanica e denunciate diverse persone per reati vari. Sequestrate dosi di droga

Un’intensa attività di controllo del territorio è stata condotta nei giorni scorsi dai Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, con particolare attenzione ai comuni di Taranto e San Giorgio Jonico. L’operazione, finalizzata al rafforzamento della sicurezza percepita dai cittadini, ha portato a diverse denunce e al sequestro di sostanze stupefacenti.

A San Giorgio Jonico, i militari dell’Arma, coadiuvati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno ispezionato un’officina meccanica a Monteiasi. Il titolare è stato denunciato per presunte violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, dopo che è emersa la presenza di un lavoratore irregolare su quattro dipendenti totali. L’attività è stata sospesa in via cautelare e sono state comminate sanzioni per un totale di 19mila euro.

Nel capoluogo jonico, le forze dell’ordine hanno denunciato sei persone: due per evasione, due per furto di energia elettrica e una per guida in stato di ebbrezza. Un giovane è stato inoltre segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti. Nel corso dei controlli sono state sequestrate alcune dosi di eroina e cocaina.

L’operazione ha incluso anche numerosi posti di blocco che hanno portato alla contestazione di diverse infrazioni al Codice della Strada. L’attività rientra in un più ampio piano di controlli predisposto dal Comando Provinciale per garantire sicurezza e legalità nella provincia jonica.