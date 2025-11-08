Danneggia il Pronto soccorso in preda a una crisi isterica: denunciato 34enne nel Tarantino

Il violento comportamento del giovane avrebbe allarmato ed intimorito oltremodo i medici ed i pazienti presenti e nella antistante sala d’attesa, tanto da costringerli a trovare riparo all’esterno del nosocomio

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un giovane di 34 anni residente nella provincia jonica perché ritenuto presunto responsabile dei reati di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

Il personale del Commissariato di Manduria è intervenuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Giannuzzi di Manduria a seguito della segnalazione da parte dei sanitari circa la presenza di un giovane in attesa di una visita che improvvisamente e senza un fondato motivo sarebbe andato in escandescenza prendendo a calci alcune apparecchiature mediche lì presenti danneggiandole irrimediabilmente e lanciando uno sgabello in ferro contro una porta dell’astanteria.

Il violento comportamento avrebbe allarmato ed intimorito oltremodo i medici ed i pazienti presenti nel Pronto Soccorso e nella antistante sala d’attesa, tanto da costringerli a trovare riparo all’esterno del nosocomio.

Il giovane in preda ad un forte stato d’agitazione, per pochi minuti, fino all’arrivo della Volante della Polizia di Stato avrebbe continuato a passeggiare nervosamente, proferendo ad alta voce frasi sconnesse e prive di senso. I poliziotti sono riusciti gradualmente a riportarlo alla calma per poi farlo uscire dai locali del Pronto Soccorso, permettendo in tal modo ai medici di ritornare ad occuparsi dei degenti in attesa di un consulto.

Il 34enne dopo le fasi d’identificazione che hanno permesso di evidenziare i suoi numerosi precedenti penali e l’abituale assunzione di sostanze stupefacenti è stato denunciato in stato di libertà.