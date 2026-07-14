Impianti sportivi, ecco il Pattinodromo

Lo annuncia Ferrarese sui social: “Altri 800 mila euro per realizzare un impianto moderno e funzionale”

Continua a sorgere il nuovo Pattinodromo. La struttura, come spiega sui social il Commissario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, tra il Parco Urbano Salinella e lo stadio Iacovone sarà dotata di parcheggio e progettata per ospitare anche competizioni di alto livello.

All’opera, inizialmente, erano stati destinati 1,3 milioni di euro. Poi, spiega Ferrarese, nei giorni scorsi è stato deciso “di investire altri 800 mila euro per realizzare un impianto ancora più moderno e funzionale, all’altezza dei più elevati standard tecnici e sportivi”.