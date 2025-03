Denunce e chiusure per B&B irregolari nelle province di Taranto e Brindisi

Sono state accertate dai N.A.S 8 violazioni di carattere penale e 35 di carattere amministrativo. Cinque le strutture chiuse per un valore complessivo di circa 2.500.000 euro

I Carabinieri del N.A.S di Taranto, al fine di garantire il rispetto delle norme nel settore ricettivo, hanno eseguito ispezioni in diversi B&B nelle province di Taranto e Brindisi. Sono stati eseguiti in totale 127 controlli presso B&B a conduzione familiare e imprenditoriale dei quali 47 sono stati ritenuti non conformi, oltre il 35%.

Complessivamente sono state accertate 8 violazioni di carattere penale per le quali i responsabili delle strutture sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per la mancata identificazione delle persone ospitate e per l’omessa comunicazione alle Questure competenti. Inoltre sono state accertate 35 violazioni di carattere amministrativo che hanno portato alla segnalazione di 43 persone alle Autorità Amministrative competenti e alla chiusura di cinque B&B per un valore complessivo di circa 2.500.000 €.

Le violazioni amministrative più ricorrenti hanno riguardato la dotazione di posti letto superiore a quelli autorizzati, l’omessa dotazione di dispositivi di rilevazione gas combustibili, la mancata esposizione del marchio regionale, modifiche dello stato dei luoghi rispetto a quelli autorizzati e l’assenza di spazio condiviso per la colazione.