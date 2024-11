Donna trovata morta a Leporano: si ipotizza l’omicidio

Si tratta di Silvana La Rocca, ex insegnante in pensione di 70 anni: il corpo è stato rinvenuto in una pozza di sangue all’interno di un’auto. Indagini in corso

Il cadavere di una donna di 70 anni è stato rinvenuto sulla litoranea ionico-salentina, nel territorio di Leporano, in provincia di Taranto.

Si tratta di Silvana La Rocca – ex insegnante in pensione e vedova di un ex operaio specializzato dell’Ilva – trovata riversa in una pozza di sangue all’interno di un’auto parcheggiata nel giardino della sua villa, in zona Saturo. Secondo le prime ricostruzioni, il ritrovamento sarebbe avvenuto dopo che il figlio ha dato l’allerta non avendo sue notizie da diverse ore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il pm di turno Salvatore Colella e il medico legale. Presenti anche i vigili del fuoco, allertati a seguito di una presunta esplosione causata da una fuga di gas nell’abitazione della donna, con un tubo apparentemente staccato.

Le indagini attualmente sono in corso per determinare le dinamiche dell’accaduto, ma non si esclude la pista dell’omicidio.