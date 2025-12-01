Dramma a Roma, studente fuori sede di Pulsano trovato morto

Sul posto è intervenuto il personale del 118 e gli agenti del commissariato Porta Pia di polizia. Nessun segno di violenza sul corpo, secondo i primi accertamenti del medico legale lo studente di Matematica e Fisica all’università La Sapienza sarebbe morto per cause naturali

Un 25enne originario del comune della provincia di Taranto, Pulsano, è stato ritrovato morto nel suo appartamento di Roma, in piazza Bologna lo scorso giovedì.

Il cellulare della vittima consegnato alla polizia da un amico alcune ore dopo è stato deferito all’ autorità giudiziaria. A trovare il corpo privo di vita è stata la coinquilina che ha poi chiamato i soccorritori. Traslata la salma del 25enne al policlinico Gemelli, è stata messa a disposizione del magistrato di turno per stabilire con certezza le cause del decesso.

