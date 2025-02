Droga nascosta nella cassetta della posta: arrestato 55enne

Arresti domiciliari per un pregiudicato tarantino accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 55 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una mirata attività d’osservazione ha permesso ai Falchi della Squadra Mobile di avanzare sospetti nei confronti di un pregiudicato tarantino che avrebbe presumibilmente ripreso la sua attività di spaccio sia presso il suo domicilio che nei paraggi di un circolo privato situato poco distante.

Il 55enne è stato visto in più occasioni avvicinarsi alla sua cassetta delle poste situata all’interno dello stabile. La prima sommaria perquisizione personale ha permesso di recuperare nel suo portafogli la somma di 450 euro in contanti ed un telefono cellulare dall’esame del quale sono emersi elementi che avrebbero confermato la presunta attività di spaccio.

L’uomo, apparentemente calmo e collaborativo, ha repentinamente cambiato atteggiamento quando gli è stato comunicato che il controllo sarebbe stato esteso anche alla sua abitazione. Nervosismo che è aumentano in maniera esponenziale nel momento in cui uno dei poliziotti si è avvicinato alla cassetta della posta, recuperando sotto alcuni fogli un involucro trasparente con 16 dosi di cocaina, già confezionate e termosaldate, per un peso complessivo di circa 10 grammi.

La perquisizione è proseguita nel suo appartamento ed ha permesso di ritrovare in un mobile della cucina all’interno di un bicchiere due tocchetti hashish, ed in un borsello più di 1.600 euro in banconote di vario taglio probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Dopo aver trasmesso gli atti all’Autorità Giudiziaria, il 55enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.