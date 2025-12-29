Droga nascosta in casa e nel letto: arrestato 21enne nel Tarantino

I Carabinieri hanno recuperato oltre 150 singole dose pronte per la vendita

Nella tarda mattinata di venerdì 27 dicembre, un’operazione mirata al contrasto dello spacci di sostanza stupefacenti ha portato all’arresto di un 21enne di Ginosa, presunto responsabile del possesso di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, la droga è stata rinvenuta in più punti dell’abitazione: una parte era occultata all’interno di un armadio, nascosta in un giubbino riconducibile al giovane, mentre il restante quantitativo è stato scoperto tra le lenzuola del letto dove il 21enne dormiva, grazie al fiuto del cane antidroga One del Nucleo Cinofili di Modugno (Bari).

Complessivamente i Carabinieri hanno sequestrato 54 grammi di presunta cocaina, ulteriori 3,80 grammi della stessa sostanza e 4 grammi di hashish, per un totale di oltre 150 dosi singole. L’intero quantitativo è stato sottoposto a sequestro e sarà inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per gli accertamenti qualitativi e quantitativi di rito.

Il giovane al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio attuato dall’Arma dei Carabinieri per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti e rafforzare la sicurezza sul territorio.