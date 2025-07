Due denunce per maltrattamenti: rompono il silenzio donne vittime di violenza

Dopo anni di abusi trovano il coraggio di denunciare. I Carabinieri: “Non siete sole”

Due storie parallele di coraggio e riscatto si sono intrecciate ieri nel territorio tarantino, dove altrettante donne hanno finalmente denunciato anni di maltrattamenti domestici. I Carabinieri delle Stazioni di Laterza e Marina di Ginosa sono intervenuti tempestivamente in entrambi i casi, attivando il protocollo “Codice Rosso”. Le vittime hanno raccontato di anni di soprusi, minacce e violenze fisiche e psicologiche consumate tra le mura domestiche. In uno dei due casi, l’ultimo episodio di violenza ha richiesto l’intervento dei sanitari per le necessarie cure mediche.

“Questi casi dimostrano che uscire dall’incubo è possibile”, sottolinea il Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, che ha messo in campo personale specializzato e spazi protetti dedicati all’accoglienza delle vittime. Le denunce hanno permesso l’immediata attivazione delle procedure di protezione, garantendo alle donne condizioni di maggiore sicurezza. L’Arma ribadisce il proprio impegno nel contrasto alla violenza domestica e lancia un appello: “Le nostre porte sono sempre aperte per chi ha bisogno di aiuto. Nessuna vittima deve più sentirsi sola”.