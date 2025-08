Escort ruba un anello ad un cliente e chiede denaro per la restituzione: arrestata

La donna avrebbe chiesto una somma di denaro per la restituzione del prezioso gioiello, minacciandolo di un’eventuale aggressione da parte del suo compagno se avesse chiamato le Forze dell’Ordine

La Polizia di Stato ha arrestato una donna di nazionalità ungherese di 49 anni perché ritenuta presunta responsabile del reato di estorsione.

Il personale dei Falchi della Squadra Mobile si è recato nel centro città dove un giovane forestiero aveva chiesto aiuto riferendo di una tentata estorsione da parte di una donna contattata poco prima su un sito di incontri.

La presunta vittima ha raccontato ai poliziotti che, dopo aver raggiunto la donna nel suo appartamento ed aver pagato anticipatamente il corrispettivo pattuito per la prestazione sessuale, è stato invitato a raccogliere gli effetti personali ed uscire in gran fretta da quella casa.

Nella comprensibile confusione del momento il giovane avrebbe dimenticato un anello di notevole valore che aveva sfilato dal dito e riposto su un mobile.

Accortosi di questa dimenticanza quest’ultimo avrebbe chiamato insistentemente al cellulare la donna che dopo diversi tentativi avrebbe chiesto una somma di denaro per la restituzione del prezioso gioiello, minacciandolo di un’eventuale aggressione da parte del suo compagno se avesse chiamato le Forze dell’Ordine.

Ascoltando un litigio animato all’interno dell’abitazione, i Falchi hanno fatto irruzione nell’appartamento cogliendo sul fatto la 49enne che stringeva tra le mani l’anello oggetto dell’estorsione.

Dopo aver trasmesso gli atti all’autorità competente quest’ultima è stata arrestata e condotta presso la locale Casa Circondariale.

Si ribadisce che per l’indagata vige il principio d’innocenza sino a prova contraria.