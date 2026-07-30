Ex Ilva, autobotte schiaccia tra due mezzi un operaio dell’indotto

Grave infortunio sul lavoro nello stabilimento siderurgico di Taranto. L’operaio ha riportato fratture e lesioni multiple. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente

Si è verificato un incidente sul lavoro nella mattinata di ieri all’interno dell’ex Ilva di Taranto. Un operaio impiegato in un’azienda dell’indotto è stato investito da un’autobotte mentre si trovava nelle vicinanze di una motoscopa. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato tra i due mezzi industriali durante una manovra in retromarcia.

L’uomo ha riportato gravi lesioni e diverse fratture, ma, secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita. A riferire l’accaduto è stato Luciano Manna di VeraLeaks.

“L’operaio è vivo per miracolo, vista la dinamica dell’incidente. – Afferma Manna – L’accaduto dimostra che, nonostante la situazione di totale incertezza sul futuro della fabbrica, non ci si può permettere di abbassare la guardia sulla sicurezza dei lavoratori. Lo stabilimento è ancora in funzione e continua a produrre vittime, oltre a un inquinamento nocivo per i cittadini”.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia giudiziaria e il personale dello Spesal, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio e verificare eventuali responsabilità.