Ex Ilva, incendio sulla nave Ursa Minor nel Mare Adriatico: nessun ferito

Principio di incendio in sala macchine a sud del Gargano. La nave, partita da Taranto e diretta a Ravenna con un carico di coils, è stata raggiunta dalla Guardia Costiera e successivamente presa a rimorchio verso il porto

Incendio a bordo della nave Ursa Minor di proprietà della flotta di Acciaierie d’Italia-Ilva Servizi Marittimi. È accaduto nel Mare Adriatico, a sud del Gargano. Fonti vicine all’azienda parlano di principio di incendio. Non ci sono feriti, né conseguenza per il personale imbarcato. Secondo l’associazione Veraleaks, l’unità trasportata verso Ravenna prodotti siderurgici – coils – per una azienda del gruppo Marcegaglia. La nave era partita da Taranto.

“L’incendio si è sviluppato in sala macchine” e secondo Veraleaks si sarebbe trattato di “un incendio di vasta portata che solo la tempestività del personale di bordo ha potuto domare evitando il peggio. Ursa Minor è stata raggiunta immediatamente da un’imbarcazione della Guardia Costiera di Bari e successivamente trainata dal rimorchiatore Tenax che si è mosso dal porto di Brindisi”. (AGI)