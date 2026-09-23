Sanità, Gimbe: nel 2024 la Puglia miglior regione al Sud per i Lea

La regione pugliese si posiziona al decimo posto migliorando il punteggio di 14 punti

Nel 2024 per la Puglia il punteggio totale degli adempimenti della Regione ai Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), e quindi le prestazioni che il servizio sanitario nazionale eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è di 242 (punteggio max 300). Lo evidenziano i dati della Fondazione Gimbe.

La Puglia si posiziona al decimo posto e risulta adempiente secondo il Nuovo Sistema di Garanzia (Nsg): è il miglior risultato per una regione del Mezzogiorno.

Sono 27 gli indicatori del Nsg suddivisi in tre aree (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera). La Puglia, dalla rilevazione di Gimbe, si colloca all’undicesimo posto per l’area della prevenzione; al tredicesimo per l’area distrettuale e all’ottavo per l’area ospedaliera. Rispetto al 2023, nel 2024 il punteggio totale della Regione è migliorato (+14). (Ansa)