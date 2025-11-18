Faggiano, hashish in auto: arrestato 26enne

É stato colto in flagrante durante un servizio di controllo del territorio

Arrestato 26enne per hashish. Il ragazzo è stato colto in flagrante, dai Carabinieri della stazione di Pulsano mentre stavano effettuando dei controlli a Faggiano.

A insospettire i militari sono stati gli atteggiamenti ambigui dell’uomo, che subito dopo è stato fermato. I Carabinieri gli hanno rinvenuto un panetto di hashish da circa 50 grammi, che é stato immediatamente sequestrato.

Il 26enne, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato accompagnato nella sua abitazione, in regime di arresti domiciliari.