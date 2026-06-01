Fiamme nella notte a Taranto, tre auto coinvolte: danni anche a un palazzo

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Non si registrano feriti. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente

Notte di paura all’angolo tra via Dante e via Diego Peluso, dove un incendio ha coinvolto tre auto in sosta provocando ingenti danni ai veicoli e a un edificio vicino.

L’allarme è scattato intorno alle 4 di lunedì 1 giugno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il calore sviluppato dal rogo ha raggiunto anche uno stabile adiacente, causando danni alla facciata del palazzo e a un appartamento. Non si registrano feriti. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco per chiarire l’origine dell’incendio e quantificare l’entità complessiva dei danni.