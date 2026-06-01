Stretta dei Carabinieri sulla movida nel Tarantino: droga sequestrata e patenti ritirate

Durante i controlli un 45enne denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente sulla Statale 106. Segnalati diversi giovani per uso personale di stupefacenti

Un denunciato per guida in stato di ebbrezza, diversi giovani segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti, patenti ritirate e un veicolo sequestrato. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio svolto nel fine settimana dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Massafra, con il supporto dei militari della Stazione di Palagiano.

L’operazione, disposta dal Comando Provinciale di Taranto, è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni legati alle cosiddette “stragi del sabato sera” e alla “mala movida”, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate dai giovani e alle principali arterie stradali del territorio.

Tra gli episodi più rilevanti, la denuncia in stato di libertà di un 45enne residente a Taranto, ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo sarebbe rimasto coinvolto in un incidente autonomo lungo la Strada Statale 106. Secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori carreggiata. Dopo l’impatto, l’auto ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, mentre il conducente è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Castellaneta. Gli accertamenti successivi avrebbero evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno inoltre segnalato alle Prefetture competenti diversi giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990. Contestualmente sono state sequestrate modiche quantità di marijuana, hashish e cocaina detenute per uso personale.

Sul fronte della sicurezza stradale, i militari hanno identificato numerose persone e sottoposto a verifica diversi veicoli. Al termine delle attività sono state elevate cinque sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, ritirate due patenti di guida e sequestrato amministrativamente un veicolo risultato privo della copertura assicurativa obbligatoria.

L’operazione conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella prevenzione dei comportamenti che possono compromettere la sicurezza stradale e la legalità nei contesti della movida.