Giochi del Mediterraneo, Ferrarese ringrazia Foti: “Fondamentale il sostegno del Governo”

“Le risorse stanziate dal governo Meloni hanno consentito di dare concreta attuazione a un programma di opere senza precedenti per il nostro territorio, permettendo il rispetto di un crono programma particolarmente sfidante e ambizioso”

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, per il costante sostegno e per gli interventi finanziari destinati ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.” Così il Commissario Straordinario per i XX Giochi del Mediterraneo e Presidente del Comitato Organizzatore Taranto 2026 a seguito delle dichiarazioni del Ministro Foti sulla questione dei fondi destinati alla manifestazione sportiva.

“Le risorse stanziate dal governo Meloni hanno consentito di dare concreta attuazione a un programma di opere senza precedenti per il nostro territorio, permettendo il rispetto di un crono programma particolarmente sfidante e ambizioso. – Afferma – L’attenzione dimostrata dal Ministro Foti rappresenta un segnale importante di vicinanza istituzionale nei confronti di un evento che non riguarda soltanto Taranto e la Puglia, ma che assume una rilevanza nazionale e internazionale, coinvolgendo l’intero Paese.

Continueremo a lavorare con il massimo impegno, responsabilità e determinazione, affinché ogni euro investito si traduca in infrastrutture moderne e servizi efficienti, per assicurare all’Italia e a tutto il Mediterraneo un grande successo organizzativo.” Conclude il Commissario Ferrarese.