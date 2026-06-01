Fondi Giochi del Mediterraneo, Foti: “Polemiche infondate. In arrivo 25 milioni”

Il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione interviene dopo le contestazioni sui fondi revocati alla manifestazione. “Dal 2023 stanziate risorse aggiuntive per infrastrutture e organizzazione”

“Inutile clamore per nulla”. Con queste parole il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, interviene nel dibattito sui finanziamenti destinati ai XX Giochi del Mediterraneo, in programma a Taranto dal 21 agosto.

In una nota, il ministro rivendica l’impegno dell’attuale esecutivo nella realizzazione dell’evento sportivo, ricordando che il Governo Draghi aveva stanziato 150 milioni di euro per le opere infrastrutturali attraverso il decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione.

“Il Governo Meloni – sottolinea Foti – ha successivamente destinato ulteriori 125 milioni di euro con la legge di Bilancio del 30 dicembre 2023”. A queste risorse si aggiungono 50 milioni di euro già stanziati per l’organizzazione della manifestazione: 25 milioni attraverso il decreto-legge n. 155 del 19 ottobre 2024 e altri 25 milioni con il decreto-legge n. 96 del 30 giugno 2025. “A breve – annuncia il ministro – l’importo sarà incrementato con un ulteriore stanziamento di 25 milioni di euro”. Secondo quanto riferito dal titolare del dicastero, al 15 aprile 2026 la spesa rendicontata per i Giochi ammonta a 123,8 milioni di euro.

Foti affronta anche la questione della riduzione di risorse pari a 8,5 milioni di euro prevista dalla legge di Bilancio 2025 e della successiva richiesta di finanziamento avanzata dal Comune di Taranto per interventi non inclusi nell’attuale Piano finanziario. “I competenti uffici del ministero stanno completando una necessaria e scrupolosa attività di verifica – spiega – finalizzata a individuare ulteriori risorse da erogare”.

In conclusione, il ministro respinge le critiche sull’operato del Governo. “Basterebbe una semplice somma aritmetica per constatare che il Governo Meloni ha stanziato per la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo 166,5 milioni di euro in più rispetto al precedente esecutivo, al netto della prossima integrazione annunciata”.