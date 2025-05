Fioccano multe e denunce tra Martina Franca e Grottaglie: controlli a tappeto

Blitz dei carabinieri nelle due cittadine joniche: scoperti farmaci scaduti e telecamere illegali nei luoghi di lavoro. Sanzioni per quasi 10mila euro

I Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i controlli nei territori di Martina Franca e Grottaglie, nell’ambito di un’operazione volta a rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini. A Martina Franca, i militari dell’Arma, coadiuvati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil), hanno denunciato un commerciante 43enne per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nel suo esercizio commerciale sono stati rinvenuti prodotti auto medicanti scaduti nella cassetta di pronto soccorso, una grave inadempienza delle normative sulla sicurezza.

La situazione non è migliore a Grottaglie, dove i Carabinieri hanno scoperto irregolarità in un’altra attività commerciale. I due amministratori, entrambi 43enni, sono stati denunciati per aver installato un sistema di videosorveglianza senza la necessaria autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. Le violazioni riscontrate hanno portato a sanzioni amministrative e ammende per un totale di circa 9.500 euro. L’operazione ha inoltre incluso verifiche su circoli ricreativi e controlli stradali, che hanno portato alla contestazione di numerose infrazioni al Codice della Strada.

L’attività di controllo del territorio, fanno sapere dal Comando, proseguirà anche nelle prossime settimane per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini.