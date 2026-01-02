Furti nei locali del centro storico a Martina Franca: denunciato un uomo dai Carabinieri

Le indagini hanno consentito di ricostruire quattro distinti episodi, tutti avvenuti in orario notturno, che avevano destato particolare allarme tra gli esercenti, soprattutto in un periodo dell’anno tradizionalmente dedicato allo shopping e alla vita sociale

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità condotta dai Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, ulteriormente intensificata nel periodo delle festività natalizie al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e agli operatori commerciali.

In tale contesto, i militari della Sezione Operativa hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica di Taranto un soggetto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto presunto responsabile di una serie di furti aggravati perpetrati ai danni di esercizi commerciali del centro storico cittadino, in particolare bar, gelaterie e altri locali pubblici.

Le indagini hanno consentito di ricostruire quattro distinti episodi, tutti avvenuti in orario notturno, che avevano destato particolare allarme tra gli esercenti, soprattutto in un periodo dell’anno tradizionalmente dedicato allo shopping e alla vita sociale. L’uomo, nel tentativo di eludere l’identificazione, avrebbe cercato di travisare il proprio aspetto coprendosi con un accappatoio, senza tuttavia riuscire a sottrarsi ai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Grazie alla tempestività delle denunce e a una meticolosa attività investigativa, consistita nell’analisi delle immagini di videosorveglianza e all’escussione delle vittime, i Carabinieri sono riusciti a risalire al presunto autore dei reati, deferendolo all’Autorità Giudiziaria competente.