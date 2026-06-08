Vestas, Bitetti: “Taranto rafforza il suo ruolo di hub per le energie rinnovabili”

Per l’amministrazione comunale il sito rafforza la vocazione industriale della città nella transizione energetica e apre nuove opportunità lavorative qualificate

“L’inaugurazione di oggi del nuovo edificio produttivo di Vestas nel campo dell’energia eolica offshore, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ribadisce il ruolo strategico di Taranto quale hub per le energie rinnovabili.” Così in una nota il sindaco di Taranto, Piero Bitetti a margine dell’inaugurazione della nuova area produttiva dello stabilimento Vestas.

“Si tratta di un segnale importante che rafforza il percorso di rilancio e riconversione industriale che questa Amministrazione sostiene con determinazione. Taranto si consolida come un polo produttivo delle tecnologie green, capace di attrarre investimenti e generare sviluppo. – Sottolinea – Questo significa anche nuove opportunità occupazionali, qualificate e stabili, offrendo prospettive ai giovani e contribuendo al rafforzamento del tessuto economico locale.

Non meno rilevante è il valore ambientale di queste iniziative. La transizione verso modelli produttivi basati su fonti pulite rappresenta un passaggio imprescindibile per migliorare la qualità della vita dei cittadini. – Prosegue la nota – Taranto, che per anni ha sostenuto il peso di produzioni impattanti, può oggi diventare simbolo di una rinascita fondata sull’equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità.

Come Amministrazione, – conclude Bitetti – ribadiamo il nostro impegno a favorire ogni intervento che promuova innovazione tecnologica, economia verde e rigenerazione industriale, accogliendo con responsabilità e spirito costruttivo gli investimenti coerenti con questa visione.”