Furto di computer in una scuola di Grottaglie: denunciati quattro giovani

Le indagini della polizia hanno permesso di recuperare due dei sette dispositivi rubati. Tre minori coinvolti

La Polizia di Stato ha risolto il caso del furto di computer avvenuto lo scorso 20 febbraio in un istituto scolastico di Grottaglie. Quattro giovani, di cui tre minorenni, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

La vicenda ha avuto inizio quando il dirigente dell’istituto ha sporto denuncia presso il Commissariato locale per il furto di sette personal computer portatili utilizzati dagli studenti durante le lezioni di informatica. Le indagini, avviate immediatamente dagli agenti, hanno portato all’identificazione di un primo sospettato: un quindicenne già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti.

Messo di fronte a prove evidenti, il giovane, accompagnato dai genitori, ha confessato il proprio coinvolgimento nel furto, facendo anche i nomi dei suoi tre complici, tra cui un maggiorenne. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di recuperare due dei sette computer sottratti, che sono stati prontamente riconsegnati alla scuola.

Gli investigatori stanno ancora lavorando per rintracciare i restanti dispositivi, mentre i quattro responsabili dovranno rispondere del reato di furto aggravato davanti alle autorità competenti. Per i tre minorenni si occuperà del caso il Tribunale dei Minori, mentre il maggiorenne sarà processato dal tribunale ordinario.