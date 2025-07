Furto in pieno giorno a Manduria: denunciato 35enne salentino

Il pregiudicato ha rubato l’intero registratore di cassa, ma è stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza

Gli agenti del Commissariato di Manduria hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 35 anni, residente in provincia di Lecce, ritenuto responsabile di un furto aggravato in un esercizio commerciale della cittadina tarantina. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando il proprietario di un negozio ha presentato denuncia dopo aver scoperto la sparizione del registratore di cassa. Gli investigatori hanno immediatamente avviato le indagini, analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza interno che hanno fornito elementi decisivi.

Dalle registrazioni è emerso chiaramente come il ladro sia entrato nel locale e, dopo pochi minuti, ne sia uscito portando con sé l’intera cassa. La conoscenza capillare del territorio da parte degli agenti ha permesso di identificare rapidamente il sospettato: un pregiudicato 35enne con numerosi precedenti per reati analoghi, tornato recentemente in libertà dopo un periodo di detenzione.

Raggiunto presso la sua abitazione in un comune della provincia leccese, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità e ha collaborato con le forze dell’ordine per il recupero della refurtiva. Il registratore di cassa è stato ritrovato abbandonato nei pressi di un istituto scolastico poco distante dal negozio. Per il 35enne è scattata la denuncia per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.