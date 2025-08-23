Gdf, percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza: 7 le denunce

Secondo i controlli dei finanzieri, avrebbero recepito emolumenti per oltre 132mila euro

Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico –Finanziaria e del Gruppo di Taranto nonché della Compagnia di Manduria hanno eseguito controlli finalizzati a verificare la regolare percezione del “Reddito di cittadinanza”.

Gli accertamenti hanno interessato “target” che sono stati selezionati tramite specifiche analisi di rischio e attraverso l’esame delle risultanze delle banche dati in uso al Corpo, ovvero che sono emersi da mirate attività info-investigative svolte con l’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma e di concerto con l’INPS.

Al termine delle indagini i finanzieri hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria 7 soggetti, risultati aver percepito illecitamente emolumenti per oltre 132 mila euro e hanno richiesto l’emissione di un provvedimento di sequestro di tali somme.

I beneficiari, infatti, avrebbero attestato falsamente nelle apposite istanze il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

I risultati di servizio conseguiti testimoniano ancora una volta l’impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica tarantina nell’azione di tutela della spesa pubblica, con particolare riguardo alle misure assistenziali e di sostegno al reddito, il cui indebito accesso genera iniquità e mina la coesione sociale.