Gdf Taranto, scoperti 21 lavoratori in nero e 7 irregolari

Sono stati segnalati al competente Ispettorato Territoriale 5 datori di lavoro. Le attività ispettive hanno interessato i Comuni di Taranto, Ginosa, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Lizzano, Sava, Manduria e Maruggio

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno intensificato l’azione di servizio nel contrasto al sommerso da lavoro, individuando 21 lavoratori in nero e 7 irregolari, ovvero in situazioni di regolarità solo formale a fronte di un salario e di condizioni lavorative difformi da quelle stabilite contrattualmente.

Gli interventi hanno riguardato varie tipologie di attività commerciali, tra le quali imprese edili, aziende agricole, ristoranti, macellerie, pescherie e autolavaggi. All’esito dei controlli eseguiti, sono stati segnalati al competente Ispettorato Territoriale 5 datori di lavoro, responsabili dell’utilizzo di manodopera in nero, per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività commerciale.