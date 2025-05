Gestiva un market della droga in casa: arrestata 58enne a Taranto

Sequestrati cocaina e hashish spacciati in un’abitazione in viale della Liberazione. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata colta in flagrante dopo giorni di osservazione

Una donna di 58 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata dopo alcuni giorni di osservazione in viale della Liberazione, dove gli agenti avevano notato un sospetto via vai di giovani presso l’abitazione della donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga.

I “Falchi” sono riusciti ad eludere il sistema di videosorveglianza del condominio e, approfittando della porta aperta, hanno colto di sorpresa la presunta spacciatrice. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto in cucina un borsello contenente una ventina di dosi di cocaina e circa 200 grammi di hashish in due panetti, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi.

Sequestrati anche 155 euro in contanti e un foglietto con annotazioni riconducibili all’attività di spaccio. La donna è stata tradotta presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.