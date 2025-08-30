Ginosa, grave incidente sulla provinciale 580: una vittima

A seguito dell’impatto, uno dei veicoli ha preso fuoco e il conducente, rimasto intrappolato nell’abitacolo, non ha avuto scampo. Il corpo, completamente carbonizzato, non è stato ancora identificato e non è quindi possibile stabilire se si tratti di un uomo o di una donna

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 580, nel tratto che collega Ginosa a Ginosa Marina. Secondo le prime ricostruzioni, due vetture si sono scontrate frontalmente.

A seguito dell’impatto, uno dei veicoli ha preso fuoco e il conducente, rimasto intrappolato nell’abitacolo, non ha avuto scampo. Il corpo, completamente carbonizzato, non è stato ancora identificato e non è quindi possibile stabilire se si tratti di un uomo o di una donna. L’altro automobilista coinvolto, in condizioni gravi, è stato soccorso e trasferito d’urgenza all’ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la carreggiata, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. La provinciale è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, con inevitabili disagi e deviazioni su percorsi alternativi.