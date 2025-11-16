Ginosa, incidente mortale sulla ex SS 580

A perdere la vita un motociclista di 58 anni diretto a Ginosa Marina

Nelle prime ore di questa mattina, lungo la ex strada statale 580, nel tratto che collega Ginosa a Marina di Ginosa si è verificato un terribile incidente.

Per dinamiche ancora da accertare, una moto di grossa cilindrata si è scontrata contro un’auto che si stava immettendo sulla strada.

A perdere la vita è stato un motociclista di 58 anni residente a Ginosa e diretto verso Marina di Ginosa.

Illesi i due passeggeri dell’automobile coinvolta nell’ incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellaneta per i rilievi del caso, il personale del 118 di Taranto e i vigili del fuoco.