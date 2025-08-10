Grottaglie, Vasto incendio a pochi chilometri dal centro abitato

Attivato il centro operativo comunale per l’emergenza. Il sindaco D’Alò: “Chiudete le finestre”

Un vasto incendio di vegetazione è in corso nel territorio di Grottaglie (Taranto) , ad alcuni chilometri dal centro abitato. Sul posto i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, oltre a un elicottero e a un canadair.

Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, in un post su Facebook, spiega che a seguito del rogo che si è sviluppato sulla strada statale SP72 “si raccomanda caldamente” ai residenti “di tenere le finestre chiuse ed evitare di uscire di casa. Il centro operativo comunale per l’emergenza è stato attivato e sul posto sono presenti i soccorritori, i vigili del fuoco e mezzi antincendio e aerei”. (Ansa)