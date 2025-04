In corso operazione della Divisione Anticrimine della Questura di Taranto

Gli agenti stanno dando esecuzione al decreto collegiale di sequestro patrimoniale nei confronti di un uomo ritenuto il presunto organizzatore dell’omicidio di un imprenditore del posto

In queste ore è in corso un’attività di polizia svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Taranto che sta dando esecuzione al decreto collegiale di sequestro patrimoniale emesso dal Tribunale di Lecce – sezione misure di prevenzione, a seguito della proposta avanzata dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia a carico di un soggetto, attualmente detenuto perché condannato dalla Corte d’Assise di Taranto all’ergastolo, in quanto ritenuto presunto organizzatore dell’omicidio di un imprenditore del posto, accogliendo in pieno le richieste dei Pubblici Ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e della Procura Ordinaria di Taranto.