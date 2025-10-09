giovedì 9 Ottobre 25
CP

Incendia auto per gelosia: arrestato un uomo nel Tarantino

Cronaca

Articoli Correlati

Lama, violento scontro tra auto: due i feriti

CP -
Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che, a causa del violento impatto, la macchina proveniente da Via Mediterraneo si sia ribaltata finendo al centro della...
Read more

Taranto, Usb denuncia carenze igienico sanitarie nei locali del 118 alla Cittadella di via Ancona

CP -
I lavoratori hanno diritto a condizioni di lavoro sicure e rispettose, e i cittadini hanno diritto ad un servizio di emergenza che possa essere...
Read more

Comune Taranto, Ligonzo (Cisl Fp): “Preoccupazione per le 27 dimissione in tre anni”

CP -
“Quando decine di dipendenti, molti con esperienza e competenze consolidate, scelgono di abbandonare volontariamente il Comune significa che è in atto un disagio diffuso...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand