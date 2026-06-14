Incendio a Fatamorgana: scongiurato un nuovo disastro grazie ai Vigili del Fuoco

Il rogo è divampato nella mattinata di domenica 14 giugno a Lido Silvana. Determinanti il rapido intervento dei soccorritori e il cambio di direzione del vento, che ha allontanato le fiamme dall’area boschiva

Un nuovo incendio è divampato nella mattinata di domenica 14 giugno in un terreno situato nei pressi della località Fatamorgana, a Lido Silvana, nel territorio di Pulsano.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme avrebbero interessato un’area apparentemente disabitata e difficilmente accessibile ai veicoli, circostanza che alimenta i sospetti su una possibile origine dolosa del rogo. Saranno comunque gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire le cause dell’incendio.

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a contenere e spegnere rapidamente le fiamme, evitando conseguenze ben più gravi e scongiurando uno scenario simile a quello dei vasti incendi che hanno colpito la zona negli anni 2001, 2024 e 2025.

A favorire le operazioni di spegnimento è stato anche un improvviso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Il vento, inizialmente proveniente da tramontana e quindi potenzialmente in grado di spingere il fronte del fuoco verso l’area boschiva, ha infatti cambiato direzione trasformandosi in scirocco, allontanando le fiamme dal bosco e riducendo il rischio di propagazione.