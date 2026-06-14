domenica 14 Giugno 26
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Incendio a Fatamorgana: scongiurato un nuovo disastro grazie ai Vigili del Fuoco

Cronaca

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