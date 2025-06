Incidente in via Galeso: un’auto si ribalta a centro strada

L’incidente stradale ha destato non poca preoccupazione tra i residenti e i passanti

Paura nel primo pomeriggio in via Galeso, a Taranto, dove si è verificato un grave incidente stradale.

Un’auto si è ribaltata al centro della carreggiata dopo aver colpito diverse auto in sosta. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Non si registrano fortunatamente feriti.

Immediato l’intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, per i rilievi del caso e per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti temporanei per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo incidentato.