Incidente in viale Jonio, scontro tra auto e scooter: ferito un ragazzo di 16 anni

Secondo una prima ricostruzione, l’auto si sarebbe ribaltata dopo aver superato lo scooter. Illeso il conducente della vettura

Paura nel primo pomeriggio di domenica 7 giugno a Taranto, dove un incidente stradale si è verificato lungo viale Jonio, nei pressi della Base Navale e della zona del cavalcavia.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Locale, intorno alle 14.30 un’autovettura e uno scooter condotto da un ragazzo di 16 anni sono rimasti coinvolti in uno scontro per cause in corso di accertamento. Stando alle prime informazioni raccolte sul posto, l’auto avrebbe effettuato il sorpasso del motociclo e, subito dopo la manovra, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato sulla carreggiata.

Il giovane scooterista non sarebbe riuscito a evitare l’impatto con il veicolo finito sulla strada, cadendo a sua volta sull’asfalto.

I primi soccorsi sono stati prestati da una pattuglia della Guardia di Finanza presente nella zona. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale.

Il 16enne, che indossava regolarmente il casco, non avrebbe riportato gravi conseguenze. Dopo le prime cure è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Illeso, invece, il conducente dell’autovettura.

Gli specialisti dell’Infortunistica della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.