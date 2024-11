Incidente mortale sulla Manduria-San Pietro in Bevagna: perde la vita un 19enne

Il giovane è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo che l’auto è uscita fuori di strada ribaltandosi più volte

Tragedia all’alba di oggi, venerdì 15 novembre sulla strada che collega Manduria a San Pietro in Bevagna, dove un giovane di 19 anni, G.M., avrebbe perso la vita in un incidente stradale.

Il ragazzo sembra che stesse viaggiando a bordo di una Fiat Punto, dirigendosi al lavoro in un terreno agricolo vicino, quando l’auto sarebbe uscita di strada, ribaltandosi più volte prima di fermarsi in un vigneto.

Secondo le prime informazioni, il 19enne sarebbe morto sul colpo, sbalzato dall’abitacolo durante l’impatto. I soccorritori del 118, allertati da automobilisti di passaggio, sarebbero giunti tempestivamente sul posto ma, purtroppo, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Non sarebbero stati coinvolti altri veicoli nell’incidente.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Manduria per condurre le indagini, oltre al personale medico, e i vigili del fuoco per il recupero del veicolo incidentato.