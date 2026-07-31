Incidente nel Tarantino, auto travolge un 13enne sul marciapiede: è grave

Il ragazzo è ricoverato in Rianimazione. Indagano i carabinieri

È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto un ragazzo di 13 anni investito da un’auto ieri sera a Torre Colimena, marina di Manduria. Il giovane è stato travolto mentre si trovava sul marciapiede con i familiari in vacanza. La prognosi resta riservata.

Secondo una prima ricostruzione, una Peugeot condotta da una donna è uscita improvvisamente dalla carreggiata, invadendo l’area pedonale e colpendo il minore. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il tredicenne in codice rosso all’ospedale di Taranto. Dopo gli accertamenti diagnostici è stato sottoposto a un intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Manduria, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

La conducente avrebbe riferito di aver perso il controllo del veicolo per un presunto problema meccanico, circostanza che sarà verificata nel corso degli accertamenti. La famiglia del ragazzo, residente a New York, si trovava nel Salento per un periodo di vacanza. (Ansa)