Incidente stradale a Laterza: feriti 4 ragazzi

Un grave incidente è avvenuto questa mattina alle porte di Laterza. Secondo le prime ricostruzioni una macchina, che viaggiava verso Matera con a bordo 4 giovani, è uscita fuori strada impattando violentemente contro un muro vicino a un sottovia sulla strada statale 7.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto l’autista dell’auto in condizioni critiche e trasportato in ospedale in elicottero, gli agenti della Polizia Locale di Laterza e i sanitari del 118. Sono ancora da chiarire cause dell’incidente.