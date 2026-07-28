Ex Ilva, da martedì tavolo tecnico con le Istituzioni e i sindacati

“Dopo la Corte d’Appello di Milano non ci fasciamo la testa né ci rassegniamo”
La costituzione immediata di un tavolo tecnico, già a partire da martedì prossimo, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, della Regione Puglia, del Comune di Taranto e dei Ministeri interessati, al fine di elaborare proposte concrete da sottoporre al più presto al confronto a Palazzo Chigi.
È la proposta lanciata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla conclusione del confronto sull’ex Ilva con i sindacati.
Mantovano, spiegano fonti di governo, ha posto due premesse alla sua proposta: “Credo sia doveroso riconoscere reciprocamente il senso di responsabilità dimostrato da tutti.
Allo stesso modo, ritengo si possa riconoscere l’impegno del governo, che non è rimasto inerte di fronte alla situazione ereditata. Inoltre – ha aggiunto -, mi auguro che le considerazioni svolte sugli effetti del decreto della Corte d’Appello di Milano non ingenerino equivoci. Deve essere chiaro che non è nostra intenzione fasciarci la testa né rassegnarci.
Non dobbiamo considerarci parti contrapposte, poiché condividiamo i medesimi obiettivi”. (Ansa)