Incidente sulla Statale 100: coinvolti un camion e un’auto

Traffico in tilt e mezzi fuori strada nei pressi dello svincolo per la Sala Azzurra

Questa mattina si è verificato un incidente stradale sulla Statale 100, nei pressi dello svincolo per la Sala Azzurra. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un mezzo pesante, finito fuori dalla carreggiata, e un’autovettura.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento e saranno oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, impegnati sia nei soccorsi che nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente ha causato forti rallentamenti alla circolazione, per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei veicoli coinvolti.