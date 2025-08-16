Incidente sulla Taranto–San Giorgio, auto si ribalta: due feriti

Probabilmente a causa di una brusca manovra, l’auto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte

All’alba di venerdì 16 agosto si è verificato un grave incidente lungo la strada che collega Taranto a San Giorgio Ionico. Un’auto ha perso il controllo, è uscita dalla carreggiata ed è finita in un campo, ribaltandosi più volte. Forse una manovra brusca avrebbe fatto sbandare l’auto fino al ribaltamento.

All’interno del veicolo viaggiavano due giovani, un ragazzo e una ragazza, entrambi di Crispiano. Nonostante la violenza dell’impatto, i due sono riusciti a uscire da soli dall’abitacolo. Alcuni passanti si sono subito fermati per prestare i primi soccorsi. Ora sono sotto osservazione in attesa di ulteriori accertamenti sulle loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118, la Polizia Locale e i tecnici dell’Anas. La strada è stata messa in sicurezza e la circolazione regolata per consentire le operazioni di soccorso. Intanto, la Polizia Locale ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e valutare eventuali responsabilità.