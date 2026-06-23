Medimex, la risposta di Cataldino al gruppo consiliare FDI

Interviene l’Assessore al coordinamento strategico dell’azione di governo Gianni Cataldino per offrire una corretta ricostruzione dei fatti e riportare il dibattito su un binario di oggettività istituzionale

Riportiamo la nota per intero

​Definire un ‘fallimento totale’ un evento della portata del Medimex non rende giustizia alla realtà dei fatti. La manifestazione ha portato a Taranto migliaia di visitatori, un’eccezionale visibilità internazionale e un indotto economico tangibile per il commercio e le strutture ricettive del territorio. Il Medimex si è confermato un successo culturale e di attrattività per la nostra città. È doveroso riconoscere che al termine del concerto dei Pet Shop Boys si sono verificate criticità e disagi nel deflusso del pubblico, legati ai tempi di attesa per i trasporti. Disfunzioni per le quali Kyma Mobilità ha già espresso le proprie scuse e su cui l’Amministrazione ha già avviato una verifica interna per accertare i colli di bottiglia organizzativi. Tuttavia, respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenda a scaricare le responsabilità sui lavoratori dell’azienda di trasporto, il cui impegno in una quattro giorni così complessa è stato encomiabile. Le difficoltà logistiche della prima serata sono state affrontate e corrette tempestivamente nelle ore successive, dimostrando la capacità di reazione della macchina dei servizi. La richiesta di dimissioni del vicesindaco Mattia Giorno appare sproporzionata rispetto a un disservizio localizzato sul piano dei trasporti post-evento. Il Vicesindaco, nell’esercizio della sua delega, ha operato in costante e stretto coordinamento con tutta l’Amministrazione comunale, con gli uffici tecnici e con i partner istituzionali. Il successo complessivo del palinsesto è il risultato di questo sforzo corale e di un lavoro di squadra durato mesi.

​Amministrare una città significa gestire la complessità e affrontare gli imprevisti con senso di responsabilità, non ridurli a pretesti per chiedere passi indietro alla prima difficoltà. Infine, guardiamo ai futuri Giochi del Mediterraneo con la consapevolezza che ogni grande evento rappresenta un fondamentale banco di prova. Le criticità emerse in questa occasione, così come i punti di forza, costituiscono un patrimonio di esperienza prezioso per affinare i protocolli di sicurezza e i piani di mobilità straordinaria. Questa Amministrazione, unita e guidata dal Sindaco Bitetti, continuerà a lavorare con determinazione per garantire l’efficienza dei servizi e per valorizzare il nome di Taranto, puntando sempre sul dialogo costruttivo e sul lavoro sul campo.