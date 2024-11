Investito in pieno sulla Taranto-Massafra: poi la fuga dell’auto pirata

Tragico incidente sulla SS7 dove un ciclista romeno perde la vita dopo essere stato travolto da un’auto. Sul posto rinvenuti anche proiettili inesplosi

Incidente fatale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 26 novembre sulla Strada Statale 7, nei pressi dell’ex stabilimento Ilva, in direzione Massafra. Un uomo di circa 50 anni, di nazionalità romena e venditore ambulante di frutta, è deceduto dopo essere stato investito da un veicolo mentre era in bicicletta. Al momento dell’incidente, sembrerebbe che la vittima era in compagnia di un altro ciclista, anch’egli romeno, che fortunatamente non è stato coinvolto direttamente nell’incidente. Sarebbe stato quest’ultimo a dare l’allarme.

Secondo le ultime informazioni si parla di un impatto violento, tanto che l’uomo è stato sbalzato per una quindicina di metri in un fossato. L’intervento dei soccorritori del 118, purtroppo, non è riuscito a salvare la vita dell’uomo, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato dichiarato deceduto. La salma è ora all’obitorio dell’ospedale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il drammatico evento si complica ulteriormente con il ritrovamento di proiettili inesplosi vicino al luogo dell’incidente, come riporta TarantoToday. Una circostanza che ha richiesto l’intervento degli investigatori della squadra mobile e della Scientifica. Inoltre, sarebbe stato rinvenuto uno specchietto, presumibilmente appartenente al veicolo coinvolto, che ha colpito il ciclista e non si è fermato a prestare soccorso, fuggendo dalla scena. Gli sforzi investigativi sono ora concentrati sulla caccia al pirata della strada responsabile di questo fatale incidente.