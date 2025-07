Irregolarità in uno stabilimento balneare nel Tarantino: i Carabinieri sospendono l’attività

Una scogliera era stata trasformata in una spiaggia artificiale. Durante i controlli uno dei lavoratori è risultato privo di regolare controllo

Nella mattinata di ieri, a Pulsano, i Carabinieri della Compagnia di Manduria e i militari della Capitaneria di Porto di Taranto hanno proceduto al controllo di uno stabilimento balneare del luogo.

L’attività ispettiva, effettuata con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto, si inserisce in un piano straordinario di controlli estivi finalizzati alla tutela dei lavoratori e dell’ambiente.

Particolarmente grave la manomissione ambientale accertata: i militari hanno rilevato che una scogliera naturale, vicino al lido in questione, ma non ricadente all’interno dello stesso, era stata trasformata in una spiaggia artificiale mediante rimozione di sabbia naturale da una baia vicina e successivamente accumulando tra gli scogli la stessa, senza alcuna autorizzazione, compromettendo l’equilibrio dell’area costiera, in totale spregio delle normative ambientali e demaniali.

Sono stati inoltre collocati abusivamente su suolo demaniale circa 40 tavolini con sedie e divanetti, nonché ombrelloni e sdraio, che sono stati poi rimossi e sottoposti a sequestro.

Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri hanno identificato otto lavoratori, tra cui uno risultato privo di regolare contratto. Il datore di lavoro è stato individuato come presunto responsabile dell’impiego di manodopera in nero. Sono inoltre emerse ulteriori violazioni in materia di omessa sorveglianza sanitaria sul personale, assenza di formazione in materia di sicurezza, nonché l’assenza di un kit di primo soccorso conforme.

I Carabinieri del NAS hanno sequestrato circa 20 kg di prodotti ittici freschi, conservati in ambienti inadeguati e privi di tracciabilità, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Complessivamente, sono state contestate sanzioni per un totale di circa 27000 euro. L’attività è stata, poi, sospesa.

L’Arma dei Carabinieri, con il supporto delle sue componenti specializzate e in sinergia con la Capitaneria di Porto, continua a garantire una presenza attiva e capillare sul territorio, in particolare nelle aree a maggiore vocazione turistica.