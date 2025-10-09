Lama, violento scontro tra auto: due i feriti

Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che, a causa del violento impatto, la macchina proveniente da Via Mediterraneo si sia ribaltata finendo al centro della carreggiata

Questa mattina in via San Domenico a Lama, sì è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto all’incrocio con via Cofano.

Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che, a causa del violento impatto, la macchina proveniente da Via Mediterraneo si sia ribaltata finendo al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, e gli agenti della Polizia Locale, che hanno proceduto con i rilievi del caso e la gestione del traffico che è rimasto fermo per più di un ora.

Il personale del 118 ha fornito soccorso alle due vittime, una delle quali è stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso del Santissima Annunziata. Al momento le cause del sinistro non sono chiare e sono in corso le indagini della squadra antinfortunistica della Polizia di Stato.