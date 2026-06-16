Laterza, droga in cucina: arrestato

I carabinieri hanno colto in flagranza di reato un 31enne del posto

Nella tarda serata del 14 giugno 2026, i Carabinieri della Stazione di Laterza, impegnati in un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto e finalizzato anche alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne del luogo, presunto indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa – fanno sapere – è scaturita nell’ambito di un intervento effettuato presso l’abitazione dell’uomo a seguito di dissidi familiari. Nel corso della conseguente perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, accuratamente occultati all’interno di un pensile della cucina, un panetto di hashish del peso di circa 93 grammi, una modica quantità di marijuana e un bilancino di precisione, materiale comunemente utilizzato per il confezionamento e la pesatura delle dosi.

L’intero quantitativo di sostanza stupefacente, unitamente al materiale rinvenuto, è stato sottoposto a sequestro. La droga sarà inviata agli specialisti del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per gli accertamenti tecnici finalizzati a determinarne qualità e principio attivo.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Taranto, a disposizione della magistratura competente.

L’operazione conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza e della legalità sul territorio.

Si precisa – concludono – che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino all’eventuale accertamento definitivo di responsabilità con sentenza irrevocabile.



