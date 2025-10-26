Laterza, furto nella Chiesa di Santa Filomena

Disordini e violazioni all’ interno della piccola parrocchia in Piazza Vittorio Emanuele

Come riportato nella nota della Chiesa Madre di San Lorenzo Martire, si è verificato un grave episodio accaduto presso la Chiesa di Santa Filomena, centrale e caratteristica, di piccole dimensioni situata nel centro cittadino.

“Con profondo rammarico e sincero dolore -fanno sapere nella nota- dobbiamo denunciare un grave episodio accaduto presso la Chiesa di Santa Filomena.

Alcuni ignoti si sono introdotti all’interno del luogo sacro per furto, commettendo e provocando manomissioni e disordini che hanno arrecato un danno non solo materiale, ma soprattutto spirituale e morale alla nostra comunità. È inconcepibile che un luogo di preghiera e di pace venga violato in modo tanto irruento.

La Chiesa è la casa di tutti, un rifugio di fede e speranza — e vederla profanata in questo modo ci riempie di tristezza e indignazione”

La nota continua invitando chiunque possa fornire informazioni utili, a rivolgersi alle autorità competenti.

“Invitiamo tutti i fedeli -conclude- a unirsi in preghiera affinché il Signore tocchi il cuore di chi ha commesso questo gesto e ci doni la forza di ricostruire con fede e rispetto ciò che è stato ferito.”