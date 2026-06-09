Lavoro irregolare nel Tarantino, controlli dei Carabinieri: sanzionata una 56enne

Per la violazione accertata è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.700 euro nei confronti della titolare dell’impresa esecutrice e committente dei lavori che avrebbe omesso la preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto dei nominativi dei lavoratori impiegati

Lotta al lavoro irregolare e tutela della sicurezza nei cantieri: proseguono i controlli dei Carabinieri nel Tarantino. Nella mattinata dell’8 giugno, i militari della Compagnia di Martina Franca, con il supporto delle Stazioni di Grottaglie e San Giorgio Ionico e del personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto, hanno effettuato un servizio coordinato nei comuni di Grottaglie e Monteiasi.

L’attività rientra nel piano di controlli promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per rafforzare la legalità nel mondo del lavoro e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e regolarità occupazionale.

Nel corso delle ispezioni, i militari hanno effettuato accertamenti all’interno di un cantiere impegnato nella realizzazione di una pavimentazione esterna. Le verifiche hanno consentito di rilevare un’irregolarità amministrativa relativa all’impiego di due lavoratori autonomi occasionali.

Per la violazione accertata è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.700 euro nei confronti della titolare dell’impresa esecutrice e committente dei lavori, una donna di 56 anni residente a Monteiasi, che avrebbe omesso la preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto dei nominativi dei lavoratori impiegati.

L’operazione ha interessato anche il controllo del territorio, con l’identificazione di numerose persone e veicoli. Al termine del servizio sono state inoltre contestate diverse violazioni al Codice della Strada. L’attività conferma l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri verso il contrasto alle irregolarità lavorative e la tutela dei diritti dei lavoratori, attraverso controlli mirati e una presenza costante sul territorio.