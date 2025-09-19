Lite domestica degenera in violenza: arrestato 64enne nel Tarantino

L’uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie colpendola ripetutamente con calci, pugni e schiaffi, arrivando anche a minacciarla con una pistola legalmente detenuta

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di San Giorgio Ionico sono intervenuti con tempestività presso un’abitazione del centro cittadino, in seguito alla richiesta di aiuto da parte di una donna aggredita dal marito. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 64 anni, presunto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, l’uomo, al culmine di una lite per futili motivi di natura relazionale, avrebbe aggredito fisicamente la moglie, una casalinga di 58 anni, colpendola ripetutamente con calci, pugni e schiaffi, arrivando anche a minacciarla con una pistola legalmente detenuta, successivamente sottoposta a sequestro.

La vittima, approfittando di un momento di distrazione del coniuge, è riuscita a fuggire e a rifugiarsi in un esercizio commerciale poco distante, da dove ha contattato il numero unico di emergenza 112. Ai militari dell’Arma intervenuti ha denunciato non solo l’aggressione appena subita, ma anche una lunga serie di episodi di violenza, fisica e verbale, che si sarebbero protratti negli anni e mai formalmente denunciati.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.