Lizzano, carabiniere fuori servizio salva un bagnante in balia delle onde

Un 50enne di Grottaglie non riusciva più a raggiungere la riva a causa del mare agitato. L’ufficiale dell’Arma si è tuffato in acqua e lo ha riportato in salvo. Nessun ferito grave

Intervento provvidenziale nel pomeriggio di ieri lungo la litoranea salentina, nel territorio del comune di Lizzano, dove un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, libero dal servizio, ha tratto in salvo un uomo di 50 anni residente a Grottaglie, rimasto in difficoltà mentre si trovava in mare.

Il bagnante, a causa delle avverse condizioni meteomarine e del forte moto ondoso, non riusciva più a raggiungere autonomamente la riva. Accortosi della situazione di pericolo, l’ufficiale non ha esitato a tuffarsi in acqua, raggiungendo l’uomo e accompagnandolo fino alla spiaggia in condizioni di sicurezza, scongiurando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. Negli stessi istanti anche un secondo bagnante si è trovato in difficoltà a causa del mare agitato, riuscendo però a riguadagnare autonomamente la riva.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza ai soggetti coinvolti ed effettuato gli accertamenti del caso. Al termine delle verifiche, tutti sono risultati in buone condizioni di salute e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di adottare la massima prudenza quando il mare presenta condizioni avverse e mette in luce il senso del dovere e lo spirito di servizio dimostrati dall’ufficiale dell’Arma, intervenuto con prontezza pur essendo libero dal servizio.